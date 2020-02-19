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19.02.2020
Son dakika: Merkez Bankası faiz indirdi! İşte politika faiz oranında son durum |Video
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. Piyasaların merakla beklediği son dakika haberine göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 11,25’ten yüzde 10,75’e indirilmesine karar verdi. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber editörü canlı yayında aktardı.
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