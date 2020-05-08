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Son dakika: Kapalıçarşı'nın açılış tarihi belli oldu | İstanbul Kapalıçarşı video haber

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08.05.2020
Son dakika haberi... İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı 1 Haziran'da alışverişe açılacak. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısında, "23 Mart itibariyle sadece esnafımızı 2 kapıdan alarak bugünlere kadar geldik. Kapalıçarşı’yı 1 Haziran’da ziyarete açacağız" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının ardından günlük ortalama 150 bin yerli yabancı ziyaretçi sayısına sahip, 559 yıllık tarihi Kapalıçarşı kapatılmıştı.

Normalleşme süreciyle birlikte alışveriş merkezlerinin açılması kararının ardından çarşının da yeniden ziyaretçilerine açılacağı duyuruldu.

KAPALIÇARŞI YÖNETİM KURULU BAŞKANI FATİH KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş çarşının Kalpakçılar Caddesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Kurtulmuş, "23 Mart itibariyle sadece esnafımızı 2 kapıdan alarak bugünlere kadar geldik. Kapalıçarşı'yı 1 Haziran'da ziyarete açacağız" dedi.

Çarşının 21 kapısının açılmayacağını belirten Kurtulmuş, "10-11 kapıyı açacağız ve ziyaretçileri kontrollü bir şekilde içeri alacağız" diye konuştu.

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