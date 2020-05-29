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Son dakika: İstanbul Havalimanı iç ve dış hat uçuşları başlıyor! İşte tarihler ve havalimanında alınan önlemler |Video
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşlar yeniden başlıyor. THY 4 Haziran tarihinde iç hat uçuşları 10 Haziran itibariyle belirlenen noktalar için dış hat uçuşları başlayacak. İstanbul Havalimanı'nda ise tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.