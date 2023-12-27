SON DAKİKA I Yeni asgari ücret resmen belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı: %49'luk artış ile asgari ücret 17 bin 2 TL oldu!

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrette kara resmen verdi. Bakan Işıkhan, "(Asgari ücret) Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz" diyerek, 2024 yılında alınacak asgari ücretin 17002 TL olduğunu açıklandı. Karar sonrası Başkan Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk iki toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantı için bugün AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Kritik toplantı 1 saatten uzun sürdü.

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Asgari ücret toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir açıklama yaptı.

İşte Bakan Işıkhan'ın açklamasından öne çıkanlar

Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz yeni asgari ücretin çalışmalarını tamamladı. Komisyonun hedefi tüm tarafların istediği şekilde sınırı belirlemektir. İşçi ve iş veren tarafında bir hakem rolü üstlendik. Süreçte olumlu yaklaşım gösteren tüm paydaşlara teşekkür ederim.

Burada bir asgari ücret alt sınırı belirlemenin yanı sıra, sorunların çözümü için yapıcı yaklaşım gösterilmesinin olumlu bulduğumu söylemek istiyorum. İlgili bakanlıklarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederiz.

Belirlenen yeni miktarın tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Yüzde 49 artış yapmış oldu.

Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum.

TÜRK-İŞ: TALEBİMİZ 18 BİN LİRAYDI

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklamasında TÜRK-İŞ olarak taleplerinin 18 bin lira olduğunu söyledi.





İşte Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Cumhurbaşkanımızla beraber toplantı yaptık. 27 gündür süren bir süreç. Biz bugüne kadar resmi bir rakam söylemedik. İlk defa 2,5 saat önce ifade ettik. Asgari ücret 9 milyonu ilgilendiriyor. Çoluk çocuğu topladığınızda 30 milyonu ilgilendiren bir ücret. Arkadaşlarımız 3 toplantı boyunca evinin marketin enflasyonun durumunu anlatmaya çalıştılar. Burada dörde yakın işveren örgütü var. Bizim talebimiz 18 bin lira ve yılda iki defa müzakere yapılmasıydı. Anlaşılan rakam 17 bin lira. Bugün burada anlatmış oldum. Başlangıç ücreti olmasına rağmen ülkemde bu ücret verilen ücret oldu.

TİSK BAŞKANI AKKOL: TARAFLARIN TÜMÜNE FAYDA SAĞLAYACAK ASGARİ ÜCRET TESPİT EDİLDİ

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol "Sayın bakanımız ifade etti. Uzun ve zorlu süreci geride bırakıyoruz. Dengeli ve sosyal tarafların tümüne fayda sağlayacak asgari ücret tespit edildi. Pozitf mesajlarla çalışma hayatına katkı sunmaya gayret ediyoruz." dedi.

Akkol'un açıklamalarından satır başları:

Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. Bazen anlaşılır bazen de anlaşmazlıklar olabilir. Esas olan beraberliğimizdir.

Kutuplaşmak, ayrışmak, çatışmak bu aileye yakışmaz diye tekrar ifade etmek istiyorum. Biz işverenler olarak hedefimiz ortalama ücretin artması. Belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimizin ilave adımları atma çağrısında bulunmak istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Bakanımıza bir kez daha cani gönülden teşekkür etmek istiyorum. Enflasyonu hem çalışan kesim hem işçi kardeşlerimiz için ne kadar yıkıcı olduğu bellidir. Komisyon çalışmalarına katkı sunan hükümet, işçi ve işveren temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan paylaşımında "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.