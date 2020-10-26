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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan güven endeksi paylaşımı: Ekonomideki büyüme rotasında ilerliyor

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Giriş: 26.10.2020 11:10
Güncelleme:26.10.2020 11:57
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, güven endeksi ile ilgili önemli paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, "Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi." dedi.

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