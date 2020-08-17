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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Tarihi rekor kırdı

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Giriş: 17.08.2020 10:32
Twitter hesabından konut satış rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından konut satış rakamlarını değerlendirdi.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı:

"250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum."

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