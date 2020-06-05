Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gazeteci ve ekonomistlerle buluşuyor |Video

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Dolmabahçe Sarayı'nda gazeteciler ve ekonomistlerle bir araya gelecek. Toplantıda neler konuşulacak? Bakan Albayrak'ın gündeminde neler var? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem toplantının detaylarını canlı yayında değerlendirdi.

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Dolmabahçe Sarayı'nda gazeteciler ve ekonomistlerle bir araya gelecek. Toplantıda neler konuşulacak? Bakan Albayrak'ın gündeminde neler var? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem toplantının detaylarını canlı yayında değerlendirdi.