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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gazeteci ve ekonomistlerle buluşuyor |Video

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gazeteci ve ekonomistlerle buluşuyor |Video

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Giriş: 05.06.2020 11:13
Güncelleme:05.06.2020 11:21
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Dolmabahçe Sarayı'nda gazeteciler ve ekonomistlerle bir araya gelecek. Toplantıda neler konuşulacak? Bakan Albayrak'ın gündeminde neler var? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem toplantının detaylarını canlı yayında değerlendirdi.

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Dolmabahçe Sarayı'nda gazeteciler ve ekonomistlerle bir araya gelecek. Toplantıda neler konuşulacak? Bakan Albayrak'ın gündeminde neler var? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem toplantının detaylarını canlı yayında değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bazı bankaların genel müdürleriyle toplantı yaptı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK BAZI BANKALARIN GENEL MÜDÜRLERİYLE TOPLANTI YAPTI
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan banka genel müdürleri ile kritik görüşme SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN BANKA GENEL MÜDÜRLERİ İLE KRİTİK GÖRÜŞME

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