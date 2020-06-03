Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bazı bankaların genel müdürleriyle toplantı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından bazı bankaların genel müdürleriyle gündemi değerlendirdiğini açıkladı.

Toplantı hakkında bilgi veren Bakan Albayrak, "Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile, COVİD-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.