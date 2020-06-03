03 Haziran 2020, Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bazı bankaların genel müdürleriyle toplantı yaptı

, bazı bankaların genel müdürleriyle toplantı yaptı. Bakan Albayrak, normalleşme sürecinde bankacılık sektörünün beklentilerinin ele alındığını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN BANKACILIK SEKTÖRÜYLE İLGİLİ TOPLANTI

Twitter hesabından bazı bankaların genel müdürleriyle gündemi değerlendirdiğini açıkladı.

Toplantı hakkında bilgi veren Bakan Albayrak, "Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile, COVİD-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

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