Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan banka genel müdürleri ile kritik görüşme

Kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürleri bugün saat 14.00 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşüyor.

Yapılacak olan önemli toplantıda hangi konular ele alınacak? Gündemde tüketiciye destek paketleri var. Bankacılık Aktif Rasyosu düzenlemesinin de ele alınması bekleniyor.

Öte yandan kredi ve kart borçlarıyla ilgili şikayetlerin de masada olacağı belirtildi.