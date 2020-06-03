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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan banka genel müdürleri ile kritik görüşme

Son dakika haberine göre  , bugün saat 14.00'da kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürleri ile görüşüyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN KRİTİK GÖRÜŞME!

Kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürleri bugün saat 14.00 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan banka genel müdürleri ile kritik görüşme HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN BANKA GENEL MÜDÜRLERİ İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Yapılacak olan önemli toplantıda hangi konular ele alınacak? Gündemde tüketiciye destek paketleri var. Bankacılık Aktif Rasyosu düzenlemesinin de ele alınması bekleniyor.

Öte yandan kredi ve kart borçlarıyla ilgili şikayetlerin de masada olacağı belirtildi.

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