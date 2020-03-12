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12.03.2020

İş verene koronavirüs rehberi! Çalışana 14 gün uzaktan çalışma hakkı... |Video

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit altına koronavirüs ülkemize de sıçradı. Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hükümetin aldığı tedbirlerle Türkiye'de büyük bir etki göstermedi. Ancak küresel bir sorun haline gelen bu virüse karşı her an tedbirli olmamız gerekiyor. Sağlık tedbirlerinin yanı sıra insanların yoğun çalıştığı ofislerle ilgili de bazı tedbirler alınabiliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber ekranlarında anlattı.

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