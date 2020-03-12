İş verene virüs rehberi! 14 gün uzaktan çalışma hakkı...

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit altına koronavirüs ülkemize de sıçradı. Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hükümetin aldığı tedbirlerle Türkiye'de büyük bir etki göstermedi. Ancak küresel bir sorun haline gelen bu virüse karşı her an tedbirli olmamız gerekiyor. Sağlık tedbirlerinin yanı sıra insanların yoğun çalıştığı ofislerle ilgili de bazı tedbirler alınabiliyor.

Giriş Tarihi: 12.03.2020 07:28 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 07:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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