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İş verene virüs rehberi! 14 gün uzaktan çalışma hakkı...

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit altına koronavirüs ülkemize de sıçradı. Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hükümetin aldığı tedbirlerle Türkiye'de büyük bir etki göstermedi. Ancak küresel bir sorun haline gelen bu virüse karşı her an tedbirli olmamız gerekiyor. Sağlık tedbirlerinin yanı sıra insanların yoğun çalıştığı ofislerle ilgili de bazı tedbirler alınabiliyor.

Giriş Tarihi: 12.03.2020 07:28 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 07:32
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İş verene virüs rehberi! 14 gün uzaktan çalışma hakkı...

Dünyayı saran virüs karşısında yasalar gereği ofis ve işyerlerinde hijyen tedbirleri alınması gerekiyor. Bir diğer tedbir ise uzaktan çalışma.

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İş verene virüs rehberi! 14 gün uzaktan çalışma hakkı...

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hükümetin aldığı tedbirlerle Türkiye'de büyük bir etki göstermedi. Ancak küresel bir sorun haline gelen bu virüse karşı her an tedbirli olmamız gerekiyor.

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İş verene virüs rehberi! 14 gün uzaktan çalışma hakkı...

Sağlık tedbirlerinin yanı sıra insanların yoğun çalıştığı ofislerle ilgili de bazı tedbirler alınabiliyor. İşverenler öncelikle çalışanların sağlığını koruyucu hijyen tedbirlerini almak zorunda. Böylece iş güvenliği açısından ofisler güvenli alanlar haline getirilmeli, personel bilgilendirilmeli.

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İş verene virüs rehberi! 14 gün uzaktan çalışma hakkı...

14 GÜN EVDEN ÇALIŞMA
Alınacak tedbirlerden birisi de esnek ya da uzaktan çalışma yöntemleri. İş kanunun 14. maddesinde yapılan değişiklik ile uzaktan çalışma yöntemi ile evden çalışma sistemi de sağlanmış durumda.

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İş verene virüs rehberi! 14 gün uzaktan çalışma hakkı...

Sadece koronavirüs değil diğer bulaşıcı hastalıkların da yayılmasını önlemek için uzaktan çalışma yöntemleri uygulanabilir. Özellikle yurtdışı teması olan personelin 14 gün raporlu ya da idari izinli sayılarak evden çalışması sağlanabilir.