Brüksel'de "AB, Kafkasya ve Orta Asya" buluşması: Fidan'dan Türkiye'nin "merkezi" rolüne vurgu!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen "Bölgeler Arası Güvenlik ve Bağlantısallık" konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Avrupa Birliği'nin ev sahipliğindeki toplantıda Karadeniz'de güvenlik, bölgesel iş birliği ve yeni ticaret koridorları masaya yatırıldı. Türkiye'nin Karadeniz güvenliğindeki merkezi rolüne vurgu yapan Fidan'ın toplantı marjındaki diplomasi trafiği de yoğundu.