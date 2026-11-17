Trump, Putin ve Şi Çin'de masaya oturacak: Dünyanın kaderi bu masada mı şekillenecek?

ABD Başkanı Donald Trump, 49. ASEAN Zirvesi'ne katılmak üzere Filipinler'e gitti. Cumhuriyetçi lider, buradan da Rusya ve Çin devlet başkanlarıyla ilk kez aynı masaya oturacağı tarihi zirve için Çin'e geçecek. Peki, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından düzenlenen Yalta Konferansı'nı hatırlatan zirvede yeni bir dünya düzeninin temelleri mi atılacak? Üç lider, farklılıklarını bir kenara bırakarak ortak paydada buluşabilecek mi? Ayrıntılar haberimizde.