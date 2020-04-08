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08.04.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! 70 yıllık hayal gerçek oluyor |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çalışmaları süren Akkuyu NGS inşaatı hakkında Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var.

70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor.

Bugünleri atlatacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz."

Bakan Albayrak bu karelerle duyrudu:

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