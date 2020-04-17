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17.04.2020

Dolardaki yükseliş kalıcı olur mu? Altın yükselir mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı |Video

Koronavirüs (Covid-19) salgını ülkelerin ekonomilerini de sert bir şekilde etkiledi. ABD'deki ekonomik gelişmeler ne durumda? Dolardaki yükseliş kalıcı olur mu? Altının yükselir mi? Covid-19 salgının ekonomik sonuçları ne olacak? Ekonomist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında merak edilenleri yanıtladı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını ülkelerin ekonomilerini de sert bir şekilde etkiledi. ABD'deki ekonomik gelişmeler ne durumda? Dolardaki yükseliş kalıcı olur mu? Altının yükselir mi? Covid-19 salgının ekonomik sonuçları ne olacak? Ekonomist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında merak edilenleri yanıtladı.

TRUMP'IN TEK İSTEĞİ...

Paksoy'un açıklamalarından satır başları;

ABD'de bu iş en üst seviyede yaşanıyor. Avrupa merkezi olmuştu pandeminin ama sonrasında ABD uzanınca iş boyut değiştirdi ve Trump'un tek isteği var bir an önce yaşamı kademe kademe normalleştirmek. Çünkü 2020 onun için çok önemli bir yıl Kasım ayında ertelenmezse seçime gidiyor. Bu seçime giderken Amerikan ekonomisindeki daralmanın daha da derinleşmesi borsaların düşmeye devam etmesi ekonomik dengelerin ekonomik aktivitenin bozulması kesinlikle işine gelmeyecek. Tabi muhakkak Beyaz Saray işin insani boyutunu da göz önüne alıyordur ama işin asıl boyutunda biraz seçim efekti var ve hızlandırmak istiyor. Umarım da haklı çıkar. Dünya için de iyi senaryo bu işin Nisan Mayıs gibi tepe yapıp sonra kademe kademe normalleşmeye geçmek.

PİYASALAR NE DURUMDA?

Borsalar coştu. Zaten tepkideydi. Coştu diyorum yanlış anlaşılmasın henüz tepki içinde ABD borsaları ve bütün global borsalar. Kalıcı iyileşme ve kalıcı yukarı yönlü hareket için daha çok zaman var. Çünkü virüsün tepe yapmasını görmek lazım. Dolar endeksi hala 100'ün üzerinde. Madem kademeli açılıyorsa ve bu kadar para basılmışsa arz-talep temel varsayımıyla dolar endeksinin aşağı yönde gelmesi lazım. Yani global ölçekte dolarizasyon baskısının azalması lazım ki biz normalleşmenin gelişmiş ve gelişen piyasalarda da kademeli bir şekilde devreye girebileceğini varsayalım. Şimdilik piyasalar yarı negatif adına da temkinli iyimserlik diyelim.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ?

Altın iki senelik perspektifte söylüyoruz güvenli liman olarak her zaman portföylerde olmalı. Virüs olmadan da gerçekleştiriyordu ama virüs etkisi altını ekstra kuvvetlendirdi. Şimdi bir miktar gevşeme var bu da normal. Gerileme devam etse de rotasyon belli.



DOLARDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Sebeplerinden çıkalım yola… Dolar endeksi yüksek. Dolar endeksinin 100 olduğu bir yerde herkes dolar baskısı yiyor. Dolar - TL tarafında yukarı yönlü 6.85'i geçilmesiyle 6.97 bandına bizi getirmiş durumda. Bizim daha önce gördüğümüz 7.21'ler var 2018'de yaşadığımız kur şokunda. Oraya doğru potansiyel olacaktır. Arada bir makas var. Diğer gelişen ülkelerin kurları çok daha fazla etkilendiği için. Ama virüs tepe yaptıkça bu açılma haberleri realize olmaya başladıkça. İşler hasar tespitinden sonra Normalleşme etkisi gösterdikçe ve en önemlisi dolar endeksi artık 100'lerin üzerinde kuvvet kazanması değil de 98-93 bandına geri çekilmesi gündeme geldikçe dolar TL'de de aşağı yönlü sert geri dönüşler yaşanabilir. Bu konuda uyarıcı olalım.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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