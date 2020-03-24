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24.03.2020

Son dakika haberi... Benzine 22 kuruş daha indirim geliyor |Video

Son dakika haberi... Akaryakıtta indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 22 kuruş daha indirim yapılacak. İstanbul'da litresi 5.18 liradan satılan benzinin indirim sonrasında 4.96 liradan satışa sunulması bekleniyor. Akaryakıtta indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Benzine bu gece yarısından (25 Mart Çarşamba) itibaren 22 kuruş daha indirim yapılacak.

Bu gece 00'dan itibaren benzin fiyatları mevcut fiyatın 22 kuruş daha altına satışa sunulacak.

İstanbul'da litresi 5.18 liradan satılan benzinin indirim sonrasında 4.96 liradan satışa sunulması bekleniyor..

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