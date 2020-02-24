Bakan Dönmez açıkladı! "Üçüncü sondaj gemisi geliyor" |Video

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin enerji politikasına yön vermeyi amaçlayan '3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim"

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin enerji politikasına yön vermeyi amaçlayan '3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi' başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez zirvede enerji sektöründeki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

KARADENİZ'DE ÇALIŞACAK

Bakan Dönmez, "Üçüncü sondaj gemisinin müjdesini veren Bakan Dönmez, "Akdeniz'deki arama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Üçüncü sondaj gemimiz birkaç hafta içinde Türkiye'de olacak. Üçüncü gemimiz Karadeniz'de çalışacak. Geminin ismini Cumhurbaşkanımız koyacak." ifadelerini kullandı.