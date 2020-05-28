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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Gezi ihanetinin 7. yıl dönümü! Bedeli 100 milyar dolar... İşte Gezi olaylarının ekonomik sonuçları |Video

Son dakika: Gezi ihanetinin 7. yıl dönümü! Bedeli 100 milyar dolar... İşte Gezi olaylarının ekonomik sonuçları |Video

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Giriş: 28.05.2020 11:10
Güncelleme:28.05.2020 11:21
Son dakika haberi... Ağaç bahanesiyle başlatılan terör örgütleri gruplarının da içinde olduğu Gezi Olaylarının 7. yıl dönümü. IMF’ye son taksidin ödenmesiyle başlayan olayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomik boyutlarıyla değerlendirdi. Ekonomik boyutunda sonuçları ne oldu? Nasıl başladı? Maliyeti neler oldu? Ağaç bahaneydi talepleri neydi? Ekonomi nasıl etkilendi? Gezi ihanetiyle ilgili Erdem, "100 milyar dolar zarar dedik ama bunun da üstünde ölçülemeyen zararları var." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Ağaç bahanesiyle başlatılan terör örgütleri gruplarının da içinde olduğu Gezi Olaylarının 7. yıl dönümü. IMF'ye son taksidin ödenmesiyle başlayan olayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomik boyutlarıyla değerlendirdi. Ekonomik boyutunda sonuçları ne oldu? Nasıl başladı? Maliyeti neler oldu? Ağaç bahaneydi talepleri neydi? Ekonomi nasıl etkilendi? Gezi ihanetiyle ilgili Erdem, "100 milyar dolar zarar dedik ama bunun da üstünde ölçülemeyen zararları var." ifadelerini kullandı.


İhanetin böylesi! Osman Kavala ve Can Atalay Gezi kalkışmasının büyümesi için o kararı kamuoyundan gizlemiş İHANETİN BÖYLESİ! OSMAN KAVALA VE CAN ATALAY GEZİ KALKIŞMASININ BÜYÜMESİ İÇİN O KARARI KAMUOYUNDAN GİZLEMİŞ
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