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Son dakika: Gezi ihanetinin 7. yıl dönümü! Bedeli 100 milyar dolar... İşte Gezi olaylarının ekonomik sonuçları |Video
Son dakika haberi... Ağaç bahanesiyle başlatılan terör örgütleri gruplarının da içinde olduğu Gezi Olaylarının 7. yıl dönümü. IMF’ye son taksidin ödenmesiyle başlayan olayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomik boyutlarıyla değerlendirdi. Ekonomik boyutunda sonuçları ne oldu? Nasıl başladı? Maliyeti neler oldu? Ağaç bahaneydi talepleri neydi? Ekonomi nasıl etkilendi? Gezi ihanetiyle ilgili Erdem, "100 milyar dolar zarar dedik ama bunun da üstünde ölçülemeyen zararları var." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Ağaç bahanesiyle başlatılan terör örgütleri gruplarının da içinde olduğu Gezi Olaylarının 7. yıl dönümü. IMF'ye son taksidin ödenmesiyle başlayan olayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomik boyutlarıyla değerlendirdi. Ekonomik boyutunda sonuçları ne oldu? Nasıl başladı? Maliyeti neler oldu? Ağaç bahaneydi talepleri neydi? Ekonomi nasıl etkilendi? Gezi ihanetiyle ilgili Erdem, "100 milyar dolar zarar dedik ama bunun da üstünde ölçülemeyen zararları var." ifadelerini kullandı.