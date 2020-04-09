Gezi finansörü Osman Kavala'nın CIA eski danışmanı Henri Jak Barkey'le görüşmeleri ortaya çıktı!

Gezi kalkışmasında yargılanan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da, "casusluk" suçundan tutuklanan işadamı Osman Kavala'nın; eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey'le yeni bağlantıları ortaya çıktı.

BARKEY, OSMAN KAVALA'YLA 265 GÖRÜŞME YAPMIŞ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Henri Jak Barkey'in; 1 Ocak 2013-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Osman Kavala'yla 265 adet görüşme yaptığı tespit edildi.

Barkey'in; Gezi kalkışması öncesi ve sonrasında İstanbul ve Ankara'da bazı isimlerle telefon görüşmesi yaptığı saptandı.



KAVALA'NIN CEP TELEFONLARI MENKA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ÜZERİNE KAYITLI

Soruşturma kapsamında; Osman Kavala'nın iki cep telefonuna ait GSM hattına ilişkin abone bilgilerinin Menka Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi adına kayıtlı olduğu tespit edildi.





BARKEY'İN GEZİ KALKIŞMASI ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜŞMELER!

Henri Jak Barkey'in, Gezi kalkışmasında İstanbul'da olduğu, 27 Mayıs 2013 tarihinde başlayan Gezi kalkışması öncesi ve sonrası telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.

Barkey'in; Gezi kalkışması başlamadan önce 14 Nisan 2013 saat:13.21.45'de sıralarında abone kaydı bulunmayan bir telefon numarasını 33 saniye aradığı tespit edildi.

Hikmet Çetin''in, 18 Nisan 2013 tarihinde saat:16.03.28 sıralarında Henri Jak Barkey'i aradığı ve 187 saniye görüşme yaptığı bildirildi. Hikmet Çetin'in, CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin olduğu ifade ediliyor.





Barkey'in, 18 Mayıs 2013 saat:18.07.07'de, Bahçeşehir Üniversitesi'ni aradığı ve 32 saniye aradığı tespit edildi.

Barkey'in, 30 Haziran 2013 saat:17.10.49 sıralarında Doğan Holding-CNN Türk İstanbul Bina Yönetimi tarafından arandığı ve 43 saniye görüşme yapıldığı tespit edildi.

Henri Jak Barkey'in, 3 Haziran 2014 tarihinde D.A. isimli kişiyle 35 saniye görüştüğü bildirildi.

Barkey'in; 12 Mart 2016 tarihinde abone kaydı bilgisi olmayan üç kişiye mesaj attığı tespit edildi.

265 GÖRÜŞME KAYDI

Soruşturma kapsamında; Osman Kavala'nın sabit telefon görüşmesine ait 98 bin 969 adet veri bulunduğunu saptandı. Henri Jak Barkey'in; Osman Kavala'yla 265 adet görüşme yaptığı tespit edildi.

Henri Jak Barkey'in; kendi baz bilgisine göre 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 265 adet görüşme kaydı olduğu, söz konusu görüşmeler içerisinde Osman Kavala tarafından kullanıldığı değerlendirilen 5 cep ile 7 sabit ve GSM hattıyla herhangi bir görüşme ve mesaj kaydının olmadığı ancak Barkey'in kullandığı değerlendirilen GSM hattı ile karşı baz bilgisine göre 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında görüşmeleri incelendiğinde Osman Kavala tarafından kullanılan Menka Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına kayıtlı GSM hattı ile 8 Ekim 2016 tarihinde 3 defa görüşme kaydının olduğu tespit edildi.





BARKEY: EL KAİDE SALDIRILARI, GEZİ VE 15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DAYDIM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey'in FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimindeki bağlantısıyla ilgili soruşturmada otel çalışanın ifadesi dosyaya girmişti.

Barkey'in 15 Temmuz'da kaldığı Büyükada S. P. Hotel'de şef garson olarak çalışan A.U., Büyükada İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 25 Şubat 2020'de ifade vermiş, S.Hotel'in şef garsonu A.U., Barkey ile olan diyaloğunu ve o gece neler yaptığını ayrıntılarıyla anlatmıştı.

S.P. Hotel'de şef A.U., eski CIA danışmanı Henri Barkey ile birlikte 17 kişinin geldiği dönemde akşamcı olduğunu bildirdi.

A.U; Barkey ve diğerlerinin gündüzleri ne yaptıklarını bilmediğini ama toplantıda olduklarını düşündüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Çünkü akşamdan toplantı salonunu görevimiz gereğince biz hazırlamıştık. Ben bu şahısların içerisinden sadece Henri Barkey ile kısa bir süreliğine resepsiyonun önünde muhabbetim oldu. Kendisi orada bana, bu olan olaylarla ilgili 'ne oluyor' der gibi konuştu. Daha sonra bana İstanbul'a 3 kez geldiğini, ilk geldiğinde HSBC isimli bankada patlamaların olduğunu, ikinci gelişinde Gezi Parkı eylemleri olduğunu, üçüncüsünde de böyle bir olayın başına geldiğini söyledi. Bunları bana şaşırmış gibi yaparak söyledi."





15 TEMMUZ AKŞAMI ÇOK STRESLİYDİ, CNN'E BAĞLANMAK İSTEDİ, OLMADI

A.U.'nun ifadesinde, Henri Barkey'in FETÖ'nün 15 Temmuz akşamı hareketlerinden çok stresli olduğu izlenimi edindiğini belirterek, "Sanki bir şeyler olacakmış gibi hareket ettiğini sezdim. Fakat yanında bulunan diğer şahısların ise aksine rahat bir şekilde oturduklarını gördüm. Aralarında ne konuştukları duymadım. 15 Temmuz akşam saatini tam olarak hatırlamadığım bir zamanda, arkasını bana dönerek bar kısmına doğru yöneldi. Yaklaşık bir dakika sonra tekrar yanıma gelerek 'CNN'den Amerika'dan beni arayacaklar, onlarla bağlantı kuracağım sessiz bir yer var mı? Beni arıyorlar fakat ulaşamadıklarını söylüyorlar' diye sordu. Bende telsiz telefonu ona verdim ve bununla konuşabileceğini söyledim. Telsiz telefon elinde orada arama gelmesini bir süre bekledi ancak, bağlantı kuramadı. Sonra da telefonu resepsiyona teslim etti. Ondan sonra ben işim gereği terasa çıkıp dışarıdaki bulunan masaları kontrol ettim ve resepsiyona tekrar geri döndüm" ifadelerini kullandı.



KENAN KIRAN / SABAH



