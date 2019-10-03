Son dakika: Eylül enflasyon oranları açıklandı! Enflasyon tek haneye indi |Video

Son dakika haberi: Merakla beklenen eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleştiğini duyurdu.