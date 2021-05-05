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Son dakika: Esnaf market genelgesinden memnun! Market genelgesi kalıcı olabilir mi? A Haber'de masaya yatırıldı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Market Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Cuma gününden itibaren zincir ve süper marketlerde zorunlu temel ihtiyaç ürünleri dışında ürün satışı yapılamayacak. Peki markette ne satılacak ne satılmayacak? Market genelgesi kalıcı olabilir mi? Genelge sanal marketler için de geçerli mi? Esnafa genelge için ne diyor? TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.