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Son dakika: Emeklilere güzel haber! Bakan Selçuk açıkladı: Maaşlar erken ödenecek

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Giriş: 29.12.2020 10:11
Güncelleme:29.12.2020 10:14
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’da başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların kısıtlama günlerine denk gelen aylıklarının erken ödeneceğini duyurdu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek." dedi.

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