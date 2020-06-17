17 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Döviz, altın ve borsada beklenti ne? Piyasalarda son durum nasıl? Altın almalı mı satmalı mı? Faruk Erdem canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika: Döviz, altın ve borsada beklenti ne? Piyasalarda son durum nasıl? Altın almalı mı satmalı mı? Faruk Erdem canlı yayında açıkladı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2020 11:26
Güncelleme:17.06.2020 11:39
Son dakika haberi.... Döviz, borsa, altın piyasasında son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi piyasalarını değerlendirdi. Yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Erdem, Borsa’nın 3 aylık performansını  da aktardı.

Son dakika haberi.... Döviz, borsa, altın piyasasında son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi piyasalarını değerlendirdi. Yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.



Erdem, Borsa'nın 3 aylık performansını da aktardı.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar yorumladı! 17 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar? SON DAKİKA HABERİ: ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? UZMANLAR YORUMLADI! 17 HAZİRAN GRAM, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Döviz, altın ve borsada beklenti ne?
Döviz, altın ve borsada beklenti ne?
ABD ve Avrupa piyasaları için şok uyarı
ABD ve Avrupa piyasaları için şok uyarı
Bakan Albayrak'tan ücretsiz tedavi mesajı
Bakan Albayrak'tan ücretsiz tedavi mesajı
İşte Borsa'nın Devre Kesicisi
İşte Borsa'nın "Devre Kesici"si
İkinci dalga piyasaları nasıl etkiler?
İkinci dalga piyasaları nasıl etkiler?
'Kıdem tazminatı' yalanı deşifre oldu
'Kıdem tazminatı' yalanı deşifre oldu
Altında yükseliş sürüyor
Altında yükseliş sürüyor
Dolarda yükseliş sürecek mi?
Dolarda yükseliş sürecek mi?
Fazladan alınan para geri alınabilecek!
Fazladan alınan para geri alınabilecek!
Borsa İstanbul'daki direncin sırrı ne?
Borsa İstanbul'daki direncin sırrı ne?
Türkiye faizsiz finansın merkezi olacak
Türkiye faizsiz finansın merkezi olacak
Bakan Koca'dan müjde
Bakan Koca'dan müjde
Daha Fazla Video Göster