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Son dakika: Döviz, altın ve borsada beklenti ne? Piyasalarda son durum nasıl? Altın almalı mı satmalı mı? Faruk Erdem canlı yayında açıkladı |Video
Son dakika haberi.... Döviz, borsa, altın piyasasında son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi piyasalarını değerlendirdi. Yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Erdem, Borsa’nın 3 aylık performansını da aktardı.
Son dakika haberi.... Döviz, borsa, altın piyasasında son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi piyasalarını değerlendirdi. Yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.
Erdem, Borsa'nın 3 aylık performansını da aktardı.