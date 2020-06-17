Son dakika haberi... Altın fiyatları ne kadar? Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde rekor üstüne rekor kıran altın ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geliyor. Düğün sezonu tarihinin belli olmasıyla birlikte altın alımında hareketlilik başladı. Güncel altın fiyatları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı rakamlar:

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Ziraat Yatırım'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Geçen hafta perşembe günü ikicini dalga endişeleriyle çoğu varlık sınıfına gelen satışlar sonrasında cuma günü yaşanan ılımlı fiyatlamaların ardından bu sabah tekrar satışların baskın geldiğini izliyoruz. Hatırlamak gerekirse, salgının yoğun olarak hissedildiği mart ayında likidite endişeleri neredeyse tüm varlık sınıflarında satışa yola açmış, değerli maden de satışlarla karşılaşmıştı. Yukarıda belirttiğimiz gibi, perşembe günü de buna benzer bir hareket gözlenirken, cuma günkü sınırlı tepkinin ardından değerli madenin de bugün küresel çaptaki fiyatlamalara bağlı olarak satıcılı seyrettiğini ve aylık ortalamasının altına sarktığını izliyoruz. Şu aşamada, mevcut fiyatlamalar değerli madende baskının devam edebileceğini gösterirken, seanslık grafikteki zayıf göstergelerle birlikte 1.730 direncinin altında aşağı yönlü hareket devam edebilir. Olası düşüşlerde sıralı destekler de 1.712 ve 1.700 seviyelerinde."

ALTININ KİLOGRAMI 380 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 376 bin lira, en yüksek 381 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 artışla 380 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 571 milyon 920 bin 905,27 lira, işlem miktarı ise 1.520,76 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 585 milyon 652 bin 348,64 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.