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18.11.2019

Son dakika: Borsa yılın en yüksek seviyesini gördü

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul (BIST) 106 bin 550 puanla son bir yılın en yüksek rakamını gördü. Analistler 106 bin barajının aşılmasının ardından bir sonraki seviye olarak 110 bin ve 115 bin seviyelerinin test edilebileceğini belirtti.

Borsa, yeni haftaya yükselişin devamıyla başladı. BIST, 106 bin 550 puanla yılın en yüksek seviyesini gördü. Endekste gözler son 1,5 yılda birçok kez denemesine karşın üzerinde kapanış gerçekleştiremediği 106.000 seviyesine çevrilmiş durumda. Analistler, 106.000 puanın aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 110.000 ve 115.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Geçen hafta genelinde, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin beklentilerin pozitif seyretmesi, küresel pay piyasalarında alıcılı bir havanın hakim olmasına sebep olurken, ABD'de Dow Jones endeksi 28 bin puanın üzerinde kapanış yaparak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu ve ABD Merkez Bankası üyesi Loretta J. Mester'in konuşmasının takip edileceğini belirtti.

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