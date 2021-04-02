Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın altın ve döviz çağrısı karşılık buldu ve yerli yatırımcı döviz sattı. Dövize yönelik talep azalıyor dolar 8 TL'nin altını zorluyor. Ters dolarizasyon sinyali mi? Yeni dünya düzeninde yeni ekonomi modeli nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

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