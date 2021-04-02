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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'ın çağrısı yanıt buldu! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Haber'de: Vatandaş 11 milyar dolar döviz sattı

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın çağrısı yanıt buldu! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Haber'de: Vatandaş 11 milyar dolar döviz sattı

A Haber
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Giriş: 02.04.2021 12:40
Güncelleme:02.04.2021 12:51
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın altın ve döviz çağrısı karşılık buldu ve yerli yatırımcı döviz sattı. Dövize yönelik talep azalıyor dolar 8 TL'nin altını zorluyor. Ters dolarizasyon sinyali mi? Yeni dünya düzeninde yeni ekonomi modeli nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
Vatandaş 11 milyar dolar döviz sattı "VATANDAŞ 11 MİLYAR DOLAR DÖVİZ SATTI"
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Vatandaş 11 milyar dolar döviz sattı
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