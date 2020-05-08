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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Emekli maaşları Ramazan Bayramı öncesinde yatırılacak |Video

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Emekli maaşları Ramazan Bayramı öncesinde yatırılacak |Video

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08.05.2020
Son dakika haberi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." dedi. Böylelikle 24 Mayıs günü Ramazan Bayramı öncesi emekliler maaşlarını almış olacak. İşte mayıs ayı emekli maaşlarının yatırılacağı o tarihler...

Son dakika haberi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." dedi. Böylelikle 24 Mayıs günü Ramazan Bayramı öncesi emekliler maaşlarını almış olacak.

İşte mayıs ayı emekli maaşlarının yatırılacağı o tarihler...

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARDA...

Emekli aylıklarının ödemeleri 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle öne çekildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. SSK'lılar 15-20 Mayıs arasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak.

Bakan Selçuk; 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.

Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

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