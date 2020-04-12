Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı: Kamu bankaları 795 bin vatandaşın kredi borcunu öteledi

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak; "Kamu bankaları işletmelerin 20,5 milyar liralık, 795 bin vatandaşın da 40,6 milyar liralık kredi borcunu öteledi."dedi. Öte yandan Bakan Albayrak mesajında "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." ifadelerine yer verdi.​

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gündemdeki konular ve Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerine yer verdi:



Bakan Albayrak şu açıklamalarda bulundu:

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak.



Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. 700 bini onaylandı.



25 bin liralık destek finansmanına 290 bin esnaf başvurdu, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi.

Bireysel destek paketine 4 milyon 200 binden fazla vatandaş başvurdu. 250 binden fazla vatandaşımıza 1,5 milyar lira tahsis gerçekleşti.



İş'e Devam finansmanı için 66 bin 171 firma başvurdu, 34 bin 858'inin süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon lira tahsis edildi.

Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum.

Kamu bankaları işletmelerin 20,5 milyar liralık, 795 bin vatandaşın da 40,6 milyar liralık kredi borcunu öteledi.