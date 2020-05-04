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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Altın yatırımcıları ne yapmalı? Altın satmalı mı almalı mı? Uzman isim canlı yayında uyardı: Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar... |Video

Son dakika: Altın yatırımcıları ne yapmalı? Altın satmalı mı almalı mı? Uzman isim canlı yayında uyardı: Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar... |Video

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04.05.2020
Son dakika haberi... Koronavirüs salgını ekonomi piyasalarını da etkiledi. Vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?", "Altın alınmalı mı satılmalı mı?", "Altında yükseliş sürecek mi?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki altın almak isteyenler bu dönemde beklemeli mi? Altın satmak isteyenler ne yapmalı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın borcu olanları ve düğün yapma hazırlığındaki vatandaşları uyardı. Tüm detaylar haberimizde...

Koronavirüs salgını ekonomi piyasalarını da etkiledi. Vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?", "Altın alınmalı mı satılmalı mı?", "Altında yükseliş sürecek mi?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki altın almak isteyenler bu dönemde beklemeli mi? Altın satmak isteyenler ne yapmalı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın borcu olanları ve düğün yapma hazırlığındaki vatandaşları uyardı.

Altın yatırımcıları ne yapmalı? Altın satmalı mı almalı mı? Uzman isim canlı yayında uyardı: Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar... ALTIN YATIRIMCILARI NE YAPMALI? ALTIN SATMALI MI ALMALI MI? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA UYARDI: DÜĞÜN YAPACAKLAR VE ALTIN BORCU OLANLAR...

İşte Memiş'in konuşmasının satır başları;

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Mayıs ayının ilk işlem günündeyiz. Yine güçlü duruşunu koruyor altın fiyatları. Altının ons fiyatı şu anda 1.700 dolar seviyesinde kalıcı durma çabasını sürdürüyor. Ancak Mayıs ayında 1.520, 1.820 dolar aralığını teknik olarak takip edeceğim. Özellikle biraz daha yorgunluk hissedildiği için bir de düzeltme hareketleri olma ihtimali güçlü olduğu için ve piyasalarda hareketlilik yavaş yavaş başladı. Bu iyimserlikten dolayı da altın fiyatlarında bir miktar kar satışları görebiliriz diye tahmin ediyorum.

TERS HAREKETLER DE GÖREBİLİRİZ

Dolar kuruna tam ters hareketler de görebiliriz. Bu da gram altın fiyatında düşüşleri hızlandırabilir. Ancak dolar kuru tekrar yukarı doğru hareketlerle 7.20 seviyesine doğru yükselişlerini sürdürürse altının gram fiyatı 391 ve devamında 397 lira seviyesine kadar yükselebilir.

DÜĞÜN SEZONLARI ERTELENDİ

Özellikle düğün sezonları dünyada ötelendi. Bizim Türkiye'de Eylül Ekim ve Kasım aylarına ötelendi. Dolayısıyla yüksek kurdan altın almak isteyen vatandaşlarımız için de fırsat olmuş oldu. Büyük ihtimalle düşüşler yönünde beklediğimiz 370, 360 ve 350 lira bant aralığı altının gram fiyatında Eylül, Ekim, Kasım aylarında düğün yapacak olan vatandaşlara biraz daha alım fırsatları sunacaktır.

PANİK YAPMAYIN

Bu yüzden vatandaşlarımız panik alımı yapmamaları gerekiyor. Biraz daha sakin ve soğukkanlılıkla beklemeleri gerekiyor. Özellikle düğün yapacak olan çiftlerimiz ya da altın borcu olan vatandaşlarımızın biraz daha bu süreci 1-2 ay daha sabırla beklemesi gerektiğini söyleyebilirim.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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