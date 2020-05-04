Altın yatırımcıları ne yapmalı? Altın satmalı mı almalı mı? Uzman isim canlı yayında uyardı: Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar...
Son dakika haberi... Koronavirüs salgını ekonomi piyasalarını da etkiledi. Vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?", "Altın alınmalı mı satılmalı mı?", "Altında yükseliş sürecek mi?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki altın almak isteyenler bu dönemde beklemeli mi? Altın satmak isteyenler ne yapmalı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın borcu olanları ve düğün yapma hazırlığındaki vatandaşları uyardı. Tüm detaylar haberimizde...
Koronavirüs salgını ekonomi piyasalarını da etkiledi. Vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?", "Altın alınmalı mı satılmalı mı?", "Altında yükseliş sürecek mi?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki altın almak isteyenler bu dönemde beklemeli mi? Altın satmak isteyenler ne yapmalı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın borcu olanları ve düğün yapma hazırlığındaki vatandaşları uyardı.
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