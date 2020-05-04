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Altın yatırımcıları ne yapmalı? Altın satmalı mı almalı mı? Uzman isim canlı yayında uyardı: Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar...

haberi... Koronavirüs salgını ekonomi piyasalarını da etkiledi. Vatandaşlar " ne kadar oldu?", "Altın alınmalı mı satılmalı mı?", "?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki altın almak isteyenler bu dönemde beklemeli mi? Altın satmak isteyenler ne yapmalı? Altın ve para piyasaları uzmanı , altın borcu olanları ve yapma hazırlığındaki vatandaşları uyardı. Tüm detaylar haberimizde...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.05.2020
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ALTIN SATMALI MI ALMALI MI? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA UYARDI

Koronavirüs salgını ekonomi piyasalarını da etkiledi. Vatandaşlar " ne kadar oldu?", "Altın alınmalı mı satılmalı mı?", "?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki altın almak isteyenler bu dönemde beklemeli mi? Altın satmak isteyenler ne yapmalı? Altın ve para piyasaları uzmanı , altın borcu olanları ve yapma hazırlığındaki vatandaşları uyardı.

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