04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Altın ve para uzmanından canlı yayında ezber bozan açıklama! "Altından çok kazandırıyor en sağlam getiri" |Video

Son dakika: Altın ve para uzmanından canlı yayında ezber bozan açıklama! "Altından çok kazandırıyor en sağlam getiri" |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2020 14:28
Güncelleme:04.06.2020 14:49
Son dakika haberi... Normalleşme süreci başladıktan sonra altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Peki altın için alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın almalı mı satmalı mı? Hangisi daha mantıklı? Gram altın ne kadar oldu? Yükselecek mi düşecek mi? Düğün sezonunun başlaması da beklenirken merak konusu oldu. Altın ve para uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında ezber bozan açıklamalarda bulundu. Memiş, herkes altına odaklanmışken gümüşe dikkat çekti ve "Gümüşü mutlaka tavsiye ediyorum özellikle gümüş bu yılın en çok kazandıran emtiası oldu" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Normalleşme süreci başladıktan sonra altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Peki altın için alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın almalı mı satmalı mı? Hangisi daha mantıklı? Gram altın ne kadar oldu? Yükselecek mi düşecek mi? Düğün sezonunun başlaması da beklenirken merak konusu oldu. Altın ve para uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında ezber bozan açıklamalarda bulundu. Memiş, herkes altına odaklanmışken gümüşe dikkat çekti ve "Gümüşü mutlaka tavsiye ediyorum özellikle gümüş bu yılın en çok kazandıran emtiası oldu" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Altın ve para uzmanından canlı yayında ezber bozan açıklama! Altından çok kazandırıyor en sağlam getiri SON DAKİKA: ALTIN VE PARA UZMANINDAN CANLI YAYINDA EZBER BOZAN AÇIKLAMA! "ALTINDAN ÇOK KAZANDIRIYOR EN SAĞLAM GETİRİ"

Düğün yapacaklara Faruk Erdemden canlı yayında altın uyarısı DÜĞÜN YAPACAKLARA FARUK ERDEM'DEN CANLI YAYINDA ALTIN UYARISI

Milyonlarca emekli ve memura enflasyon zammı geliyor
Milyonlarca emekli ve memura enflasyon zammı geliyor
Bakan Albayrak: 400 milyon TL'yi aştı
Bakan Albayrak: 400 milyon TL'yi aştı
altından çok kazandırıyor
"altından çok kazandırıyor"
Dolarizasyon azalacak! Japonya Hindistan ve Çin...
Dolarizasyon azalacak! Japonya Hindistan ve Çin...
Düğün yapacaklara canlı yayında altın uyarısı
Düğün yapacaklara canlı yayında altın uyarısı
Euro dolar karşısında güçlenecek!
Euro dolar karşısında güçlenecek!
Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu!
Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu!
Uzmanından altın için kritik uyarı!
Uzmanından altın için kritik uyarı!
İkinci el otomobil alacaklar bu tuzağa dikkat
İkinci el otomobil alacaklar bu tuzağa dikkat
Konutta dev kampanya!
Konutta dev kampanya!
Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
THY'de uçuşlarında yeni dönem başladı
THY'de uçuşlarında yeni dönem başladı
Daha Fazla Video Göster