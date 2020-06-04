Düğün yapacaklara Faruk Erdem'den canlı yayında altın uyarısı

A Haber canlı yayında altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini canlı yayında değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, altın fiyatlarının dolar fiyatlarına paralele şekilde değişiklik gösterdiğini söyledi. Düğün yapacaklar içinse altın almanın tam zamanı olduğunu söyleyen Erdem, uzun vadeli yatırım düşünenler için altının iyi bir seçenek olacağını ifade etti. 4 Haziran gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? Bu soruların yanıtı ise haberimizde...

A Haber canlı yayında altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini canlı yayında değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, altın fiyatlarının dolar fiyatlarına paralele şekilde değişiklik gösterdiğini söyledi.

Düğün yapacaklar içinse altın almanın tam zamanı olduğunu söyleyen Erdem, uzun vadeli yatırım düşünenler için altının iyi bir seçenek olacağını ifade etti. 4 Haziran gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?