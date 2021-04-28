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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Altın ve gümüş yeniden gözde! Altın fiyatları artacak mı? Altın almalı mı satmalı mı? | Son dakika altın fiyatları

Son dakika: Altın ve gümüş yeniden gözde! Altın fiyatları artacak mı? Altın almalı mı satmalı mı? | Son dakika altın fiyatları

A Haber
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Giriş: 28.04.2021 08:17
Güncelleme:28.04.2021 08:58
Son dakika ekonomi haberleri... Kıymetli madene yeniden talep arttı. Altın ve gümüş fiyatları hareketlendi. Peki yatırımcılar ne yapmalı? Alım zamanı mı? Yoksa geç mi kalındı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselir mi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın fiyatı ne? Bilezik ne kadar? Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı.
Altın artacak mı? ALTIN ARTACAK MI?
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