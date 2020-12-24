Son dakika haberi... Altın yatırımcılarının aklını karıştırmaya devam edip dalgalı seyrini sürdürüyor. Altın zaman zaman inişli olsa da 2020 yılı boyunca artışını sürdürdü. Dolayısıyla herkes altın almanın için doğru zamanın ne olduğu konusunda kararsızdı. Yatırımcılar yükselişlerin mi yoksa düşüşlerin mi devam edeceği konusunda endişeli. Peki altındaki son durum ne? Altın artışını sürdürecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için doğru zaman mı? 2021 yılında altın fiyatları ne olacak? Düşecek mi? Gümüş altına alternatif mi? 2020 yılında altını tahtından eden gümüş 2021 yılında ne olacak? Gümüş fiyatları artacak mı? A Haber muhabiri Aybüke Sena Can detayları aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara A Haber'de önemli tavsiyelerde bulundu.

Son dakika haberi... Altın yatırımcılarının aklını karıştırmaya devam edip dalgalı seyrini sürdürüyor. Altın zaman zaman inişli olsa da 2020 yılı boyunca artışını sürdürdü. Dolayısıyla herkes altın almanın için doğru zamanın ne olduğu konusunda kararsızdı. Yatırımcılar yükselişlerin mi yoksa düşüşlerin mi devam edeceği konusunda endişeli. Peki altındaki son durum ne? Altın artışını sürdürecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için doğru zaman mı? 2021 yılında altın fiyatları ne olacak? Düşecek mi? Gümüş altına alternatif mi? 2020 yılında altını tahtından eden gümüş 2021 yılında ne olacak? Gümüş fiyatları artacak mı? A Haber muhabiri Aybüke Sena Can detayları aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara A Haber'de önemli tavsiyelerde bulundu.