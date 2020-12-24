25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları ne durumda? Yükseliş bekleniyor mu? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın ne olacak? A Haber'de anlattı

Altın fiyatları ne durumda? Yükseliş bekleniyor mu? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın ne olacak? A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... Altın yatırımcılarının aklını karıştırmaya devam edip dalgalı seyrini sürdürüyor. Altın zaman zaman inişli olsa da 2020 yılı boyunca artışını sürdürdü. Dolayısıyla herkes altın almanın için doğru zamanın ne olduğu konusunda kararsızdı. Yatırımcılar yükselişlerin mi yoksa düşüşlerin mi devam edeceği konusunda endişeli. Peki altındaki son durum ne? Altın artışını sürdürecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için doğru zaman mı? 2021 yılında altın fiyatları ne olacak? Düşecek mi? Gümüş altına alternatif mi? 2020 yılında altını tahtından eden gümüş 2021 yılında ne olacak? Gümüş fiyatları artacak mı? A Haber muhabiri detayları aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı yatırımcılara A Haber'de önemli tavsiyelerde bulundu.

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
ABONE OL
Altın fiyatları ne durumda? Yükseliş bekleniyor mu? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın ne olacak? A Haber'de anlattı

Altın yatırımcılarının aklını karıştırmaya devam edip dalgalı seyrini sürdürüyor. Altın zaman zaman inişli olsa da 2020 yılı boyunca artışını sürdürdü. Dolayısıyla herkes altın almanın için doğru zamanın ne olduğu konusunda kararsızdı. Yatırımcılar yükselişlerin mi yoksa düşüşlerin mi devam edeceği konusunda endişeli. Peki altındaki son durum ne? Altın artışını sürdürecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için doğru zaman mı? 2021 yılında altın fiyatları ne olacak? Düşecek mi? Gümüş altına alternatif mi? 2020 yılında altını tahtından eden gümüş 2021 yılında ne olacak? Gümüş fiyatları artacak mı?

Altın fiyatları ne durumda? Yükseliş bekleniyor mu? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın ne olacak? A Haber'de anlattı

A Haber muhabiri Aybüke Sena Can detayları aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara A Haber'de önemli tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalar;

Altın fiyatları ne durumda? Yükseliş bekleniyor mu? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın ne olacak? A Haber'de anlattı

BUGÜNLERDE DENGELENDİ

Bu süreç itibariyle altının gram fiyatının 540 liradan 440 liraya kadar gerilediğini bugünlerde 450-460 lira aralığında dengelendiğini gözlemliyoruz.

Altın fiyatları ne durumda? Yükseliş bekleniyor mu? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın ne olacak? A Haber'de anlattı

"BİR ATAK GERÇEKLEŞTİREBİLİR"

Özellikle vaka sayılarındaki artışla küresel ekonomilerdeki büyümeye dair endişeleri tekrar gündeme getiriyor bu da emtia fiyatlarını olumlu yönde destekleyen faktörler olduğu için uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının tekrar 2.020 dolar seviyesinin üzerine bir atak gerçekleştirebilir.

Altın fiyatları ne durumda? Yükseliş bekleniyor mu? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın ne olacak? A Haber'de anlattı

VATANDAŞLAR ALIM FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRMELİ

Yani biz tekrar 2.000 dolar seviyesinin üzerinde bir altın fiyatı görebiliriz. Bu da içeride gram altını hemen çabucak 480 lira seviyesinin üzerinde ataklar görebiliriz diye tahmin ediyoruz. Ondan sebep bu düşüşleri vatandaşlar bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor.

Altın fiyatları ne durumda? Yükseliş bekleniyor mu? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın ne olacak? A Haber'de anlattı

İKİNCİ DALGA YÜKSELİŞ

Altın fiyatlarında tekrar ikinci bir dalga yükseliş yönünde görebiliriz.

Altın fiyatları ne durumda? Yükseliş bekleniyor mu? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın ne olacak? A Haber'de anlattı

KREDİ ÇEKİP ALTIN YATIRIMI YAPANLARA KRİTİK UYARI

Biz vatandaşlarımıza şunu tavsiye ediyoruz. Altın, gümüş gibi emtialar uzun vadeleri bir yatırım aracıdır. Bankadan kredi kullanarak sağdan soldan borç alarak yatırım yapılmamalıdır. Dolayısıyla birikimleriniz ve tasarruflarınızla altın almaya ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz.

Altın fiyatları ne durumda? Yükseliş bekleniyor mu? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın ne olacak? A Haber'de anlattı

PEKİ 2021 YILINDA ALTININ DURUMU NASIL OLACAK?

2021 yılında biz altın fiyatlarında bu kadar agresif yükselişler beklemiyoruz. 2021 yılının ikinci çeyreğinden sonra da altın fiyatlarında ve gümüş fiyatlarında emtia piyasalarında bir gerileme bekliyoruz.

Altın fiyatları ne durumda? Yükseliş bekleniyor mu? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın ne olacak? A Haber'de anlattı

GÜMÜŞ ALTINA ALTERNETİF Mİ?

2020 yılında gümüş altını tahtından eden çok değerli bir emtia oldu. Altına kıyasla 2021 yılında gümüşün getirisinin daha fazla olacağını tahmin ediyoruz.

Altın fiyatları ne durumda? Yükseliş bekleniyor mu? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın ne olacak? A Haber'de anlattı

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Altın fiyatları ne durumda? Yükseliş bekleniyor mu? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın ne olacak? A Haber'de anlattı

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Altın fiyatları ne durumda? Yükseliş bekleniyor mu? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın ne olacak? A Haber'de anlattı

DOLAR FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Altın fiyatları ne durumda? Yükseliş bekleniyor mu? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın ne olacak? A Haber'de anlattı

EURO FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Altın fiyatları ne durumda? Yükseliş bekleniyor mu? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın ne olacak? A Haber'de anlattı

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA