Altın fiyatları ne durumda? Yükseliş bekleniyor mu? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın ne olacak? A Haber'de anlattı
Son dakika haberi... Altın yatırımcılarının aklını karıştırmaya devam edip dalgalı seyrini sürdürüyor. Altın zaman zaman inişli olsa da 2020 yılı boyunca artışını sürdürdü. Dolayısıyla herkes altın almanın için doğru zamanın ne olduğu konusunda kararsızdı. Yatırımcılar yükselişlerin mi yoksa düşüşlerin mi devam edeceği konusunda endişeli. Peki altındaki son durum ne? Altın artışını sürdürecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için doğru zaman mı? 2021 yılında altın fiyatları ne olacak? Düşecek mi? Gümüş altına alternatif mi? 2020 yılında altını tahtından eden gümüş 2021 yılında ne olacak? Gümüş fiyatları artacak mı? A Haber muhabiri Aybüke Sena Can detayları aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara A Haber'de önemli tavsiyelerde bulundu.
Altın yatırımcılarının aklını karıştırmaya devam edip dalgalı seyrini sürdürüyor. Altın zaman zaman inişli olsa da 2020 yılı boyunca artışını sürdürdü. Dolayısıyla herkes altın almanın için doğru zamanın ne olduğu konusunda kararsızdı. Yatırımcılar yükselişlerin mi yoksa düşüşlerin mi devam edeceği konusunda endişeli. Peki altındaki son durum ne? Altın artışını sürdürecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için doğru zaman mı? 2021 yılında altın fiyatları ne olacak? Düşecek mi? Gümüş altına alternatif mi? 2020 yılında altını tahtından eden gümüş 2021 yılında ne olacak? Gümüş fiyatları artacak mı?
A Haber muhabiri Aybüke Sena Can detayları aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara A Haber'de önemli tavsiyelerde bulundu.
İşte o açıklamalar;
BUGÜNLERDE DENGELENDİ
Bu süreç itibariyle altının gram fiyatının 540 liradan 440 liraya kadar gerilediğini bugünlerde 450-460 lira aralığında dengelendiğini gözlemliyoruz.
"BİR ATAK GERÇEKLEŞTİREBİLİR"
Özellikle vaka sayılarındaki artışla küresel ekonomilerdeki büyümeye dair endişeleri tekrar gündeme getiriyor bu da emtia fiyatlarını olumlu yönde destekleyen faktörler olduğu için uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının tekrar 2.020 dolar seviyesinin üzerine bir atak gerçekleştirebilir.
VATANDAŞLAR ALIM FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRMELİ
Yani biz tekrar 2.000 dolar seviyesinin üzerinde bir altın fiyatı görebiliriz. Bu da içeride gram altını hemen çabucak 480 lira seviyesinin üzerinde ataklar görebiliriz diye tahmin ediyoruz. Ondan sebep bu düşüşleri vatandaşlar bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor.
İKİNCİ DALGA YÜKSELİŞ
Altın fiyatlarında tekrar ikinci bir dalga yükseliş yönünde görebiliriz.
KREDİ ÇEKİP ALTIN YATIRIMI YAPANLARA KRİTİK UYARI
Biz vatandaşlarımıza şunu tavsiye ediyoruz. Altın, gümüş gibi emtialar uzun vadeleri bir yatırım aracıdır. Bankadan kredi kullanarak sağdan soldan borç alarak yatırım yapılmamalıdır. Dolayısıyla birikimleriniz ve tasarruflarınızla altın almaya ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz.
PEKİ 2021 YILINDA ALTININ DURUMU NASIL OLACAK?
2021 yılında biz altın fiyatlarında bu kadar agresif yükselişler beklemiyoruz. 2021 yılının ikinci çeyreğinden sonra da altın fiyatlarında ve gümüş fiyatlarında emtia piyasalarında bir gerileme bekliyoruz.
GÜMÜŞ ALTINA ALTERNETİF Mİ?
2020 yılında gümüş altını tahtından eden çok değerli bir emtia oldu. Altına kıyasla 2021 yılında gümüşün getirisinin daha fazla olacağını tahmin ediyoruz.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
DOLAR FİYATLARINDA SON DURUM NE?
EURO FİYATLARINDA SON DURUM NE?