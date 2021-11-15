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Videolar Ekonomi Videoları SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Her gün rekor kırıyor! Altın fiyatları daha yükselir mi? 700'ü görür mü? Kuyumcudan flaş uyarı: 650'ye...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Her gün rekor kırıyor! Altın fiyatları daha yükselir mi? 700'ü görür mü? Kuyumcudan flaş uyarı: 650'ye...

A Haber
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Giriş: 15.11.2021 13:55
Son dakika altın fiyatları haberi...Gram altın fiyatları dövizdeki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Peki altın fiyatlarındaki yükseliş devam eder mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için uygun zaman ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Kuyumcu Faruk Yüksel, yatırımcılara A Haber canlı yayınında kritik tavsiyelerde bulundu.
Rekor üstüne rekor! 700 görür mü? REKOR ÜSTÜNE REKOR! 700 GÖRÜR MÜ?
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700’ü görür mü? Flaş uyarı: 650’ye...
700'ü görür mü? Flaş uyarı: 650'ye...
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