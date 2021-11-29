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Şimdi öde 5 bin lira kazan! Borçlanmada en düşük tutarlar | Erken emeklilik için...

A Haber
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Giriş: 29.11.2021 10:25
Son dakika haberi... Erken emekli olmak isteyen erkekler askerlik borçlanmasıyla 1 yıl kadınlar ise doğum borçlanması ile 6 yıl kazanıyor. Çalışırken yapacağınız borçlanmalarda ise yüzde 15 vergi iadesi alacaksınız. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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