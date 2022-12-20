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Sıfır Atık Hareketi 5 yaşında! Bakan Kurum: Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek

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Giriş: 20.12.2022 11:40
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Her gün emek emek büyüttüğümüz Sıfır Atık Hareketimiz 5 yaşında. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle 23 Aralık'ta 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'ni gerçekleştireceğiz" dedi.
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