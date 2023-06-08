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Selzede esnafa sıfır faizli kredi

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Giriş: 08.06.2023 17:08
KOSGEB, Karadeniz Bölgesi’ndeki sel felaketinden etkilen işletmelerin acil ihtiyaçları için kredi desteği verecek. Ayrıntıları Samsun’dan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
Selzede esnafa sıfır faizli kredi
Selzede esnafa sıfır faizli kredi
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