Savaş gerginliği piyasaları nasıl etkiledi? Altında son durum ne?

Tüm uyarılara rağmen İsrail Orta Doğu'da korkulanı yaptı ve İran'a saldırı başlattı. İran'ın İsfahan Havalimanı bölgesinde patlama sesleri duyulduğu bildirilirken İsrail'in saldırıları sonrası tüm uçuşlar durduruldu. İran basını ise ülkeye yönelik herhangi bir füze saldırısının gerçekleşmediğini İsfahan’da duyulan patlama seslerinin ise gerçekleşen küçük çaplı İHA saldırısına yönelik hava savunma sisteminin karşılık vermesinden kaynaklandığını belirtti. Piyasaları derinden etkileyen savaş durumunu A Haber canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.

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