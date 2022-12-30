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Sanayide elektriğe yüzde 16 indirim

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Giriş: 30.12.2022 11:24
Son dakika haberleri... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, “Elektrik tarifelerinde sanayi abone grubunda yüzde 16 düzeyinde indirim yapıldı.” açıklamasında bulundu.
Sanayide elektriğe yüzde 16 indirim
Sanayide elektriğe yüzde 16 indirim
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