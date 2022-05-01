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Sanayide çarklar dönüyor! Mazıdağı'ndan ekonomiye 620 milyon dolar katkı

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Giriş: 01.05.2022 15:06
Mardin Mazıdağı'nda 1,2 milyar dolarlık yatırımla kurulan metal geri kazanım tesisleri ekonomiye yılda 620 milyon dolarlık katkı sağlıyor. Peki, bölgenin en büyük özel sektör yatırımı olan bu tesislerde hangi ürünler üretiliyor? Kaç ülkeye ihracat yapılıyor? İşte detaylar...
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Sanayide çarklar dönüyor
Sanayide çarklar dönüyor
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