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"Sanayi tesisleri 10 gün süreyle kapatılacak” iddiasına Sanayi Bakanlığından net yanıt | Video
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından son günlerde ortaya atılan "sanayi tesisleri 10 gün süreyle kapatılacak" iddiasına net yanıt geldi. Bakanlık, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan; başta İstanbul olmak üzere fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından son günlerde ortaya atılan "sanayi tesisleri 10 gün süreyle kapatılacak" iddiasına net yanıt geldi.
"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Bakanlık, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan; başta İstanbul olmak üzere fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.
"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Bakanlık, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan; başta İstanbul olmak üzere fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.
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