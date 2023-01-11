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Videolar Ekonomi Videoları Saç ektirmeye geldi denince kızdı! İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Hancock, İstanbul'da

Saç ektirmeye geldi denince kızdı! İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Hancock, İstanbul'da

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Giriş: 11.01.2023 10:52
Alışveriş yaparken kameralara yansıyan Hancock'un ziyaret amacının tedavi olduğu yönündeki söylentiler dolaşıma girdi. Hancock, iddialara yanıt verdi.
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