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Rötar tazminatı nasıl alınacak? Uçak rötarına 600 Euro tazminat

Rötar tazminatı nasıl alınacak? Uçak rötarına 600 Euro tazminat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.12.2024 08:57
Uçak seyahati özellikle zamandan kazanmak için muhteşem bir ulaşım yöntemi biliyorsunuz. Tabii uçağınız rötar yapmazsa. Çünkü o andan sonrası havalimanındaki yolcu için "kabus" oluyor ne yazık ki. Nöbet, saatler sürebiliyor. İşte bu mağduriyeti gidermek için sivil havacılık yönetmelikte değişiklik yaptı. Bundan böyle uçağınız rötar yaptığı taktirde seyahat firmasından tazminat alabileceksiniz. Ancak bunun için bazı şartlar var.
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Rötar tazminatı nasıl alınacak? Uçak rötarına 600 Euro tazminat
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