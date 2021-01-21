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Restoran ve lokantalar açılacak mı? İşte dikkat çeken 5 öneri

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Giriş: 21.01.2021 09:53
Güncelleme:21.01.2021 11:22
Bir yandan alınan önlemlerle salgının etkileri azaltılmaya çalışılırken, diğer yandan aşılama işlemleriyle eski normale dönülmek için uğraşılıyor. Salgının başladığından bu yana yaklaşık 1 yıllık süreçte devlet de yaptığı ekonomik destek paketleriyle hem halka hem de işletmelere destek oluyor. Ancak virüsün yayılma hızını düşürmek amacıyla alınan kapanma tedbirleri özellikle restoran ve kafeleri bir hayli zor durumda bıraktı.

Salgının başladığı günlerde kapatılma kararı alınan işletmeler sadece yaz döneminde belli bir süre ve saatler arasında açılabilirken, salgında ikinci dalganın yaşanmasının ardından da yeniden kapandı. Bazı işletmeler bu süreçte eve servisle ayakta kalmaya çalışsa da, birçok restoranda eve servis hizmeti verilemediği için büyük ciro kayıpları yaşandı.

Yeme-içme sektörünün temsilcilerinin bir önerisi var.

5 MADDEDE RESTORANLAR NASIL AÇILSIN?

1- Restoranlar bir an önce 'en sert tedbirlerle' açılsın, alınan tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılsın.

2- Müşterilere HES koduyla restoranlara giriş yapsın.

3- Aşılamada yeme-içme sektörü çalışanlarına öncelik verilsin, risk en aza indirilsin.

4- Hijyen kuralları en katı şekilde uygulansın burada tavize izin verilmesin

5- Masalar arası sosyal mesafeye dikkat edilsin, uymayanlar cezalandırılsın

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Lokantalar, restoranlar ve kafeler açılacak mı? İşte konuşulan o tarih KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK? LOKANTALAR, RESTORANLAR VE KAFELER AÇILACAK MI? İŞTE KONUŞULAN O TARİH
Restoran ve lokantalar açılacak mı? RESTORAN VE LOKANTALAR AÇILACAK MI?

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