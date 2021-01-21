21 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Restoran ve lokantalar açılacak mı?

Restoran ve lokantalar açılacak mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2021 10:43
Güncelleme:21.01.2021 11:21
Bir yandan alınan önlemlerle salgının etkileri azaltılmaya çalışılırken, diğer yandan aşılama işlemleriyle eski normale dönülmek için uğraşılıyor. Salgının başladığından bu yana yaklaşık 1 yıllık süreçte devlet de yaptığı ekonomik destek paketleriyle hem halka hem de işletmelere destek oluyor. Ancak virüsün yayılma hızını düşürmek amacıyla alınan kapanma tedbirleri özellikle restoran ve kafeleri bir hayli zor durumda bıraktı. Peki restoran ve lokantalar açılacak mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Bir yandan alınan önlemlerle salgının etkileri azaltılmaya çalışılırken, diğer yandan aşılama işlemleriyle eski normale dönülmek için uğraşılıyor. Salgının başladığından bu yana yaklaşık 1 yıllık süreçte devlet de yaptığı ekonomik destek paketleriyle hem halka hem de işletmelere destek oluyor. Ancak virüsün yayılma hızını düşürmek amacıyla alınan kapanma tedbirleri özellikle restoran ve kafeleri bir hayli zor durumda bıraktı. Peki restoran ve lokantalar açılacak mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Restoran ve lokantalar açılacak mı? İşte dikkat çeken 5 öneri RESTORAN VE LOKANTALAR AÇILACAK MI? İŞTE DİKKAT ÇEKEN 5 ÖNERİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Restoran ve lokantalar açılacak mı?
Restoran ve lokantalar açılacak mı?
İŞKUR'dan 886 bin kişiye iş!
İŞKUR'dan 886 bin kişiye iş!
Vatandaşın cebiyle oynuyorlar
Vatandaşın cebiyle oynuyorlar
Gözler Merkez'in faiz kararında
Gözler Merkez'in faiz kararında
Restoran ve lokantalar açılacak mı?
Restoran ve lokantalar açılacak mı?
Ürün aynı fiyat farklı!
Ürün aynı fiyat farklı!
Kamu işçilerine ikramiye müjdesi
Kamu işçilerine ikramiye müjdesi
Bir rekor daha! Tüm zamanların en yükseği
Bir rekor daha! Tüm zamanların en yükseği
2020'de tarihi bütçe başarısı!
2020'de tarihi bütçe başarısı!
Çarşıda fırsatçı var!
Çarşıda fırsatçı var!
Esnafa 5 milyar lira
Esnafa 5 milyar lira
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Daha Fazla Video Göster