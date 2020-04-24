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Prof. Dr: Kerem Alkin'den A Para canlı yayında flaş enflasyon tahmini: Yıl sonunda...

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24.04.2020
A Para canlı yayınında ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahiminine de açıkladı. Alkin, koronavirüs nedeniyle piyasalardaki hareketliliğe de dikkati çekerek, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8'in altında bir oran olacağını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs ve petrol krizi nedeniyle piyasalardaki belirsizlik devam ederken yıllık enflasyon konusu da gündeme gelmeye başladı. Yıllık enflasyon tahminin netleşeceği haziran ayına yaklaşırken uzmanların tahminleri de belirlenmeye başladı.

Türkiye'nin yıllık enflasyon oranıyla ilgili A Para'ya konuşan Prof. Dr. Kerem Alkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de ekonomi çarkları dönmeye devam ederken bir yandan da koroanvirüse karşı etkin mücadele veriliyor. Ekonomik anlamda tedbir paketleri açıklanmış ve virüsün ekonomiler üzerindeki tahribatları en aza indirilmeye çalışılıyor. Peki bu zorlu süreçte enflasyon tahminleri ne olacak?

"2020 YIL SONU ENFLASYON ORANI YÜZDE 8'İN ALTINDA OLACAK"

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin A Para yayınında enflasyona dair öngörüleri değerlendirdi. Alkin, enflasyon tahmini üzerindeki riskin aşağı yönde olduğunu ve enflasyonun yıl sonunda %8'in de altını görerek bu seviyeden yılı kapatma ihtimalinin güçlendiğini bildirdi.

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