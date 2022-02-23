23 Şubat 2022, Çarşamba
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Piyasalarda Rusya-Ukrayna gerilimi! Altın almalı mı satmalı mı? Altın yeni rekor kırar mı? Gram altın kaç para?
Rusya’nın Ukrayna krizinde aldığı Donetks ve Luhanks kararları piyasalarda nasıl bir etki yarattı? Yaptırım kararları sonrası piyasalar güne nasıl başlıyor? Emtia fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Yatırımcılar ne adım atmalı? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.