Piyasalar güne nasıl başladı? Altında yön ne olacak?

Borsada geçen haftadan beri süren yatay seyir devam ediyor. Ufak dalgalanmalar olsa da 9 bin puanın üstünde ve 9 bin 500 puan eşiğini kırmak için ataklar görülüyor. Gram altında ise açılışta küçük düşüşler yaşandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.

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