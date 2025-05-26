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Piyasalar güne nasıl başladı? Altında yön ne olacak?

Piyasalar güne nasıl başladı? Altında yön ne olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 11:43
Borsada geçen haftadan beri süren yatay seyir devam ediyor. Ufak dalgalanmalar olsa da 9 bin puanın üstünde ve 9 bin 500 puan eşiğini kırmak için ataklar görülüyor. Gram altında ise açılışta küçük düşüşler yaşandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.
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Piyasalar güne nasıl başladı? Altında yön ne olacak?
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